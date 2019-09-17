Skandal görüntü: Belediye otobüsünde tuvaletini yaptı!

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; mide bulandıran olay önceki gün 23.45 sıralarında Strood durağı yakınlarda yaşandı.

Bir yolcu oturduğu koltuğa tuvaletini yaparak otobüsteki diğer yolcuları şoke etti. Otobüsü işleten firma ise, görüntüleri yayınlayarak bir de çağrı yaptı.

“Dün gece 23.45’te koltuğumuza pisledikten sonra Strood durağında inan adama” hitaben yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Yüzünüzü göstermeye karar verdik, zira utanmalısınız. Umarız ki biri çıkıp adınızı verir ve böylece biz de meseleyi daha ileri götürebiliriz.”

Şirket otobüsteki kamera sistemi tarafından anbean kaydedilen görüntüleri de yayınladı.