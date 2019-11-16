Bella Hadid yıllar sonra itiraf etti: Her sabah ağlıyordum

‘Vogue’s Fashion Festival’ kapsamında Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ünlü model Bella Hadid, Fransız basınına samimi açıklamalarda bulundu.

Moda dünyasının ışıltılı dünyasının içinde defileden defileye koşarken mental olarak zor dönemlerden geçtiğini itiraf eden Hadid, “Uzun süre bunlarla ilgili konuşmak istemiyordum. Son birkaç yılda çok şey yaşadım. Böyle mükemmel bir hayat yaşamama rağmen çoğu zaman depresif hissediyordum ve bu çok mantıksız geliyordu” dedi.

İşinin gerektirdiği sorumlulukların göründüğünün aksine çok daha ağır olduğunu belirten 23 yaşındaki Hadid, “Duygusal olarak hiç stabil değildim. Aylar boyunca günde 14 saat çalıştığım oluyordu. Bunlar olurken henüz 18 yaşındaydım ve her sabah ağlıyordum. Her yemek arasında ya da uyumadan önce yine ağlıyordum” ifadelerini kullandı.

Yıllar içinde dengeyi kurabildiğini ve artık daha mutlu olduğunu söyleyen ünlü model, “Bunları anlatıyorum çünkü benzer şeyleri yaşayan birçok insan var. Anlattıklarımın onlara yardımı dokunması bana iyi hissettiriyor” dedi.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın hayata geçirdiği Fenty markasıyla ilgili de konuşan Hadid, “Rihanna inanılmaz. Onun moda şovuna çıktığımda kendimi gerçekten ilk kez o kadar seksi hissettim. Birçok defileye çıktım ama kendimi hiç o kadar güçlü hissetmemiştim” diye konuştu.