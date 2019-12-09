Belna kasırgası hızla ilerliyor! Madagaskar’da kırmızı alarm verildi!

Afrika’nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar’da etkili olan “Belna” kasırgası nedeniyle bölgede kırmızı alarm verildi.

Madagaskar Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mayotte Adası’nda etkili olan kasırga nedeniyle kırmızı alarm verildiği duyuruldu.

İLGİLİ HABER Kasırganın vurduğu bölgede 2 bin 500 kişi kayıp

Mayotte Valisi Jean-Francois Colombet, bölgede kasırganın hızla ilerlediğini ve güney bölgesinde sapmaya başladığını belirtti.

Kasırga nedeniyle bölge sakinlerine evlerinde kalmaları ve hiçbir koşulda dışarı çıkmamaları uyarısında bulunduklarına işaret eden Colombet, havaalanının kapatıldığını ve iş yerlerinin tatil edildiğini kaydetti.

İLGİLİ HABER Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 50'yi aştı

Colombet, bölgedeki okullarda eğitime ara verildiğini, okulların acil barınak olarak kullanılacağını söyledi.

Öte yandan, Ulaştırma Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgedeki balıkçılara denize çıkmamaları uyarısında bulundu. AA