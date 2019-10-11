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Berlin’de çevrecilerin yokoluş eylemi beşinci gününde

Almanya'nın başkenti Berlin'de "Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion)" adlı çevreci grubun değişik noktalarda başlattığı eylem beşinci gününde sürüyor.

16:02 -
Haberler Dünya
Berlin’de çevrecilerin yokoluş eylemi beşinci gününde

Grup üyeleri, hükümetin iklim politikalarını protesto etmek üzere şehir merkezindeki Zafer Anıtı, Marshall ve Mühlendamm köprüleri ile Başbakanlığa giden yolları araç trafiğine kapatmıştı.

Bu kapsamda yaklaşık 56 saattir araç trafiğine kapalı Marshall Köprüsü’nün polis müdahalesiyle boşaltıldığı ve araç trafiğine açılacağı açıklandı.

Bu arada, Extinction Rebellion’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tüm çevrecilerden destek istendi.

Protestolarda hükümetten iklim konusunda daha ciddi adımlar atması talep ediliyor.

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