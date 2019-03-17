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Berlusconi’nin seks partilerini ifşa eden model zehirlendi

Eski Başbakan’ın sırlarını ortaya döken Faslı model Fadil, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede öldü. Savcılık cinayet soruşturması başlattı.

06:30 -
Haberler Dünya
Berlusconi’nin seks partilerini ifşa eden model zehirlendi

İtalya'nın skandallarıyla ünlü eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin (83) başı bu kez bir cinayet soruşturması ile dertte. Berlusconi'nin evinde sık sık düzenlediği toplu seks partilerini ifşa eden kilit tanıklardan Faslı model Imane Fadil şüpheli bir şekilde öldü.

SEKS PARTİLERİ NEDENİYLE YARGILANMIŞTI
Berlusconi daha önce de bu partilerde reşit olmayan biriyle ilişkiye girdiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkmış ancak aklanmıştı.

34 yaşındaki Fadil, 29 Ocak'ta şiddetli karın ağrısı, şişkinlik gibi şikayetlerle Milano'daki bir hastaneye kaldırıldı. Genç model, hastanedeyken ailesine ve avukatına zehirlendiğinden kuşkulandığını söyledi. Son günlerini büyük ağrılar içinde geçiren Fadil, 1 Mart'ta öldü. Fadil'in durumunda bazı anormalliklere rastladıklarını belirten savcılık, cinayet soruşturması açtı. Genç model, 2011'de katıldığı bu partilerin cinsellik içeren detaylarını mahkemede anlatmıştı. Fadil, bu partiler hakkında bir kitap da hazırlıyordu. Fadil, geçen yıl partilerdeki ortamı “onlarca kadının katıldığı bir çeşit tarikat” diye tanımlamıştı.

Partiler bu evde yapılıyordu.

 

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Son güncelleme: android-time 02:28 17.03.2019
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