Beyaz Saray sözcüsü: Ateşkes zaman alır

Amerika ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde ateşkes konusunda uzlaşma sağlamasının ardından sınır hattında çatışmanın yaşandığı iddia edilmişti. Beyaz Saray sözcüsü ateşkesin zaman alacağını söyledi.

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Beyaz Saray sözcüsü Stephanie Grisham'a, Türkiye'nin operasyona ara vermesi ve YPG'nin güvenli bölge dışına çekilmesini öngören anlaşmaya varılmasının ardından bölgeden gelen çatışma haberleri soruldu.

Fox News'a konuşan Beyaz Saray sözcüsü ABD heyetinin ateşkese varılması konusunda başarılı olduğunu ancak bunun zaman alacağını söyledi. Sözcü, sahadaki operasyonel ayrıntılar konusunda yorum yapmayacağını da sözlerine ekledi.