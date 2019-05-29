Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’dan İran’a suçlama

Resmi temasları kapsamında BAE’yi ziyaret eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, başkent Abu Dabi’de gazetecilere İran’ı hedef alan açıklamalarda bulundu. BAE’nin Fuceyra Limanı yakınlarında dört ticari gemiye yönelik saldırının arkasında “neredeyse kesin bir şekilde” İran’ın yerleştirdiği deniz mayınlarının olduğunu ileri süren Bolton, “Bunu başka kim yapabilir? Nepal’den birileri mi” diye konuştu.

Saldırılarla ilgili İran’ı suçlayan Bolton, buna karşılık, soruşturmanın devam ettiğini gerekçe göstererek herhangi bir kanıt sunmaktan kaçındı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Bolton ayrıca ABD’nin, İran tarafından saldırıya uğraması halinde sert karşılık vereceklerini belirterek, “Bu tür eylemlerin ABD’den çok güçlü bir karşılık göreceği çok nettir” ifadelerini kullandı.

İRAN’DAN YALANLAMA

Bolton’un Tahran’ı hedef alan açıklamalarına İran’dan yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Bolton’un suçlamalarını reddetti. İddiaların, “B Takımı’nın yıkıcı zihni kuruntularından” kaynaklandığını söyleyen Musevi, “Bu tür komik iddiaların, İran karşıtlığında uzun geçmişi olan ‘B Takımı’ üyesi iki kişinin görüşmesinde ortaya atılması şaşılacak bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Bolton’un İran’a yönelik askeri saldırı tehditlerine de cevap veren Musevi, “İran, sabır, uyanıklık ve askeri hazırlığıyla Bolton’un ve savaş

çığırtkanlarının meş’um taleplerinin gerçekleşmesine engel olacaktır.” dedi.

“İRAN’IN B TAKIMI” VURGUSU

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “B Takımı” olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’in, Trump’ı İran’a karşı savaşa çekmeye çalıştığını söylemişti.

ABD’de Donald Trump yönetimi, 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018’de çekildiğini açıklamıştı. Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu “yabancı terör örgütleri” listesine almıştı.

ABD, mayıs başlarında İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile dört nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü Basra Körfezi’ne sevk etmişti.

BAE’nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç’e ait dört ticari kargo gemisi, 12 Mayıs’ta sabotaja

uğramıştı.Bunun üzerine ABD de bölgede İran’a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.