Beyaz Saray’da temsilcileri şoke eden Suriye toplantısı

Toplantının yarıda kesilmesi sonrasında açıklamalarda bulunan temsilciler, Başkan Trump’ın çok sinirlendiğini ve kendilerine üçüncü sınıf politikacılar dediğini belirtti.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, toplantı çıkışında Başkan Trump’ı Temsilciler Meclisi’ndeki oylama nedeniyle dağılmış bir şekilde gördüğünü söyledi.

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ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylama ile Türkiye’ye yaptırımlar öngören bir tasarı ile Trump’ın Suriye’den asker çekmesini engellemeye yönelik tasarı kabul edildi.

Meclis’teki Suriye oylamasında 354'e 60 evet sonucu çıkmıştı.