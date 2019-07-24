Trump’ın Türkiye planı sızdırıldı! | Son dakika haberleri

Önceki gün düzenlenen Beyaz Saray’daki Türkiye toplantısından Trump’ın Türkiye’ye yaptırım uygulamak istemediği bilgisi sızdı.

KUZEY DAKOTA SENATÖRÜ GİZLİ TOPLANTIYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Basına kapalı olarak yapılan ve toplantı sonrası kamuoyuna açıklama yapılmayacağı belirtilen toplantıdaki Cumhuriyetçi senatörlerden bazılarının yaptırım uygulanması için katı bir politika izlediği belirtildi. Ancak Kuzey Dakota Senatörü John Hoeven’a göre Trump’ın Türkiye’ye yaptırım uygulama konusuna sıcak bakmadığı, Amerikan basınına yansıyan haberlerde yer aldı.

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TRUMP ÇARE ARIYOR

Toplantıda Trump’ın “Erdoğan ile F-35 konusunda pazarlık yapabilmem için Kongre’nin benimle birlikte çalışması lazım” dediğini ifade eden Hoeven, “Trump, Türkiye’nin S-400’leri kurmaması ve F-35’leri satın alması için çare arıyor” ifadelerini kullandı.

Trump, Kogre’den çıkan CAATSA yaptırımlarından en az beşini Türkiye’ye karşı uygulamak zorunda. Bu yaptırımların hangileri olacağına karar vermek için geçtiğimiz gün Beyaz Saray’da Cumhuriyetçi senatörler ile bir araya gelmişti.