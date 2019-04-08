Beyaz Saray’dan olay yaratacak yanıt: Asla göremeyecekler

Çarşamba günü Demokratlar'ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde bir komisyon Trump'ın son 6 yıldaki vergi beyannamesini istemişti.

Daha önceki başkanların aksine Trump vergi beyannamesini yayınlamayı reddediyor. Fox News'a konuşan Mulvaney, Kongre'nin Trump'ın vergi beyannamesini görüp göremeyeceği yönündeki bir soruya karşılık; “Hayır, asla” yanıtını verdi.

Mulvaney, Demokratlar'ın IRS kurumundan belgeleri istediğini, bunun olmayacağını ve bunu kendilerinin de bildiğini kaydetti. Mulvaney, “bu siyasi bir numara” ifadesini kullandı.

Trump hafta içinde bu konudaki bir soruya, ‘Avukatlarımla konuşun, Adalet Bakanı’yla konuşun’ şeklinde yanıt vermişti.