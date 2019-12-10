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Beyin yakan bir soru! 3 dakikadan önce bulan pek yok…

Kutup ayılarının arasına gizlenmiş 'Fransız bulldog'unu bulmak, ortalama bir insanın hemen hemen 3 dakikasını alıyor. Peki 'beyin yakan' bu bulmacayı çözmek sizin kaç dakikanızı alacak?

Sozcu.com.tr
16:55 -
Haberler Dünya
Beyin yakan bir soru! 3 dakikadan önce bulan pek yok…

Britanya’ya seyahat edenler için köpek dostu sayfiye evleri ayarlayan ve evcil hayvan sahipleri için şehir rehberi hizmeti sunan Canine Cottages’ın hazırladığı bu bulmacanın çözülmesi hiç de kolay değil.

Business Insider’da yer alan habere göre; şirket, insanlar kutup ayılarının içine gizlenmiş köpeği ortalama 2 dakika 49 saniye içerisinde bulabiliyor.

Dikkatinizi toplayın ve köpeği kutup ayalarının arasından kurtarın!

Henüz bulmuş olma ihtimaliniz pek yok… Bulduysanız bir tebriği hak ediyorsunuz fakat doğru yerde değilseniz biraz daha odaklanmanız şart.

HEMEN VAZGEÇMEYİN!

Çözemediyseniz hemen vazgeçmeyin, biraz daha dikkat sadece…

Hâlâ bir sonuç yok mu? Kendinizi biraz zorlayın…

Yine mi olmuyor?

O zaman yanıtı sizin için biz verelim…

İşte kutup ayılarının arasına gizlenmiş şirin köpek…

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beyin Business Insider köpek
Son güncelleme: 17:00 10.12.2019
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