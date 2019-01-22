Bikinili dağcının feci sonu! 28 saat sonra ulaşabildiler

Tayvanlı sosyal medya fenomeni Gigi Wu, 10 gün önce tek başına Yushan Dağı'na çıkmak üzere yola koyuldu. Tırmanışının 8'inci gününde Wu'dan yardım sinyali geldi.

Deniz seviyesinden 1700 metre yüksekte olan Wu’dan gelen sinyal ‘dağ geçidine düştüğünü' haber veriyordu. Hava koşulları nedeniyle yetkililerin 28 saat sonra ulaşabildiği Gigi Wu, sıcaklığın ortalama sıfırın altında iki derece olduğu noktada donarak hayatını kaybetti.

Wu, bikinisiyle yüksek dağlara tırmanış yapmasıyla ünlenmişti.

Wu, geçtiğimiz yıl 127 gününü tırmanışta geçirmiş, o anları sosyal medyada paylaşmıştı.