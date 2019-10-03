Bikinili fotoğrafı ahlaka aykırı bulan şirketten büyük skandal

ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan Emily Clow, Kickass Masterminds adlı şirkete staj başvurusu yaptı.

Firma yanıtında Clow’un Instagram sayfasında paylaştığı bikinili fotoğrafının ekran görüntüsünü alıp kendi Instagram hesabında kullandı ve “meslek ahlakına aykırı” içerik notu düştü.

Emily ise fotoğrafının şirket tarafından sosyal medya kanallarında kullanıldığını görünce devreye girdi ve konuyu Twitter hesabından gündeme getirdi. Emily Clow’un hikâyesi popüler bir Twitter hesabından paylaşılınca viral oldu.

Bunun üzerine Kickass Materminds şirketi Twitter hesabını kapadı ve Instagram hesabını ‘özel’ hale getirdi. Şirketin internet sitesine de erişilemiyor.