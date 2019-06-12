Türklerin yaşadığı bölgede bulundu! Tam 40 bin yıllık fakat…

Livescience.com internet sitesi Saha Cumhuriyeti’ne bağlı (Yakutistan) Tirekhtyakh Nehri kıyılarında bulunan kurt başının uzunluğunun yaklaşık 41 santimetre olduğunu ve bu ölçünün modern bir kurt bedenin yarısına tekabül ettiğini yazdı.

Yakutistan Bilimler Akademisi’nden Albert Protopopov, iklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklığı arttıkça bölgede benzer keşiflerin yapılabileceğini söyledi.

CNN’e konuşan Protopopov, Kutuplardaki donmuş kara parçalarının erimesi sonucu bu tarz keşiflerin sayısının arttığını ifade etti.

Protopopov, bilim insanlarının hayvana ilişkin daha ileri çalışmalar yapmak için kurt beyni ve kafatasının dijital modeli üzerinde çalıştığını belirtti.

Rusya Federasyonu’nu oluşturan federe cumhuriyetlerinden biri olan Saha Cumhuriyeti, Türkçede Yakutistan olarak anılıyor.

Rusya topraklarının 5’te 1’ini kaplayan Saha Cumhuriyeti’nde nüfusun yarısını Türk halkı oluşturuyor.

Etnik Türk olan Saha halkının bölgeye 13 ve 14’üncü yüzyıllarda Baykal Gölü bölgesinden göç ettiği tahmin ediliyor.

2010 verilerine göre; Yakutistan’ın nüfusu 466.492’dir. Yakut Türkleri (Sahalar) toplam nüfusun hemen hemen yarısını oluşturuyor.