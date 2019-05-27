Bilim insanları uyardı: Sahilleri kapladı, 30 metre büyüyor

İspanya’nın turistik kentlerinden Ibiza, Mallorca ve Menorca’da büyük bir panik yaşanıyor… Başta Avrupa olmak üzere dünya jet sosyetesinin sıklıkla tercih ettiği bölgede deniz anasına benzeyen yaratıklar ortaya çıktı. Sahilleri bir anda istila eden ve değişik boyut ve şekillerdeki canlılar bölge sakinlerini rahatsız etti.

Yetkililer Portekiz’den geldiği tahmin edilen bu yaratıkların ölümcül olabileceğini duyurdu. Sahil bölgesi boyunca yaşamı olumsuz etkileyen ve turizme balta vuracak bu gelişme sonrasında incelemeler artırıldı. İngiliz basınında yer alan haberde, bu canlıların ölümcül olabileceği belirtildi. Yetkililer, boyu 30 metreye çıkabilen bu canlıların tehlike anında iğnelerini kullanabildiklerini duyururken, bunun insanlarda alerjik şok yaratabileceği açıklandı.

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Denizin derinliklerinde düşmanı ya da avını iğne ile öldürerek etkisiz hale getiren canlıların insanları sokması durumunda kalp krizi, solunum yolları krizi, şok ve yüksek ateş gibi rahatsızlıklar yaşanabileceği belirtildi. Bu canlıların ilk olarak İtalya’daki Sardinya Adası’nda bir kişiyi öldürdüğü belirtildi. İspanyol hükümetinin sözcüsü, “İklim değişikliği dolayısıyla bunların yayılmasına alışacağız” dedi.