Bilim insanlarını şaşkına çeviren görüntü… ‘1800 yıllık şans’

Newcastle Üniversitesi’nden arkeologlar ve İngiltere’nin kültür mirasını korumayı amaçlayan ‘Historic England’ adlı devlet kurumundan bir ekip, Hadrian Duvarı yakınlarındaki bir taş ocağında milattan sonra 207 yılında Romalı askerler tarafından kazınmış penis çizimleri buldu.

Uzmanlar, çizimlerin ‘iyi şans’ anlamına geldiğini düşünüyor., Kazı yerinde bulunan bir figürde de ‘APRO ET MAXIMO CONSVLIBVS OFICINA MERCATI’ yazısı bulundu. Bu yazı milattan sonra 207 yılında yapılan Aper ve Maximus’un konsülüne atıfta bulunuyor.

Duvarlarda ayrıca birliği komuta eden bir subaya ait olduğu düşünülen bir çizim de keşfedildi.

‘EN ÖNEMLİ BULGU’

‘Historic England’ ekibinden araştırmacı Mike Collins, “Bu, muhtemelen duvar üzerinde bulunan en önemli yazıt. Hadrian Duvarı gibi muazzam bir projenin organizasyonunun iç yüzünü anlamamıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda oldukça insani ve kişisel dokunuşlar hakkında da bilgi veriyor” dedi.

‘Roma Duvarı’ adıyla da bilinen Hadrian Duvarı, milattan sonra 122 yılında inşa edildi.

Modern İngiltere’yi doğu-batı doğrultusunda ikiye ayıran taştan bu set günümüzde İngiltere-İskoçya sınırını oluşturan bölgenin yakınlarında yer alıyor.

Duvarın önemli bir kısmı halen ayakta. Duvar 1987’de UNESCO Dünya Mirası Alanları’na dahil edildi.