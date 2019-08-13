Ahşap kutudan çıktı! Paha biçilemez…

Antik kentin müdürü Massimo Osanna, eşyaların çoğunun bir kadına ait olduğunu söyledi.

Aynı evde kadınların ve çocukların da olduğu 10 kişiye ait ceset kalıntıları da bulundu.

Pompeii, milattan sonra 79 yılında Vezüv Dağı’ndaki volkanik patlamayla birlikte alevler altında kalmıştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre; eşyalar, sadece bronz menteşeleri sağlam kalmış olan parçalara dağılmış bir ahşap kutuda bulundu.

Kutuda ametist ve amber gibi yarı değerli taşlarla, Ortadoğu kökenli gübre böceği şeklinde bir muska da bulunuyordu.

Üzerinde bir zanaatkar figürünün olduğu akik taşı ile Yunan mitolojisinde şarap, bereket ve kutlama Tanrısı Dionysus’un kafasının oyulduğu bir cam tesbih de kutuda yer alıyordu.

Arkeologlar, objelerin ritüellerde kullanıldıklarını düşünüyorlar.

Osanna, İtalyan haber ajansı Ansa’ya yaptığı açıklamada, objelerin evin sahibinden ziyade bir hizmetçi ya da köleye ait olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

Bunun nedeni kutudan, Pompei’nin zenginleri tarafından rağbet gören altının çıkmaması.

Arkeologlar, DNA analiziyle evde bulunanlar arasındaki kan bağını ortaya koymaya çalışıyor.