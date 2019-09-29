Bir döneme damga vuran şarkıcıdan şaşırtan ve korkutan poz

90’lara damga vuran Backstreet Boys grubunun üyelerinden Nick Carter’ın kardeşi Aaron Carter önceki gün yaptığı paylaşımla hayranlarını adeta şaşkına çevirdi. Ağabeyi ile çok ciddi kavga eden karşılıklı dava açan Aaron Carter depresyonda olduğunu duyurdu. ABD basınında yer alan haberlere göre Carter, bir süre önce yaşamını yitiren kardeşinin tacizine maruz kaldığını açıkladı.

Bu konuda yasal işlem başlattığını söyleyen Carter, dün Instagram’da büyük boyutlarda bir dövme yaptırdığını duyurdu. Göğsünden başlayarak boynuna uzanan ve oradan suratının yan tarafına giden dövmenin fotoğrafını paylaşan Carter hayranlarını adeta ikiye böldü. Bazı hayranları dövmeyi beğenirken bazı hayranları ise dövmenin aşırı büyük ve çirkin olduğunu ifade etti.