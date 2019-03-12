Bir ülke daha o modele yasak getirdi

Avustralya Sivil Havacılık İdaresi, pazar günü Etiyopya-Kenya arasında seyreden Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın Avustralya hava sahasında kullanılmasını askıya aldığını duyurdu. Açıklamada ülke içinde ya da başka ülkelerden gelen uçaklara izin verilmeyeceği belirtildi.

Geçen yıl Ekim ayında Endonezya’da Lion Air’e ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçak düşmüş ve 189 yolcu ile mürettebat yaşamını yitirmişti. Önceki gün Etiyopya Havayolları’na ait bir uçak da Addis Ababa-Kenya seferini gerçekleştirmek üzere havalandıktan 6 dakika sonra düşmüştü. Bu kazada 157 kişi yaşamını yitirirken, kazanın ardından Çin ve Endonezya’da Boeing 737 MAX modelinin kullanımı askıya alınmıştı.

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Bugün Avustralya Sivil Havaclık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Boeing ile irtibat halinde oldukları belirtildi.

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