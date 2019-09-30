Bir ülkede şok! Fabrika yandı, çok sayıda ölü var

Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin Cıciang eyaletine bağlı Ningbo kentinde bulunan Ninghay ilçesinde faaliyet gösteren ve günlük kullanıma yönelik ürünler üreten bir şirketin fabrikasında dün öğleden sonra yangın çıktı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; fabrikadaki 19 çalışanın yaşamını yitirdiği yangında üç kişi de yaralandı.

Büyük oranda hasara neden olan yangın 3 buçuk saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.