Biri Bizi Gözetliyor evindeki tecavüz büyük yankı uyandırdı

İspanya’da son günlerin gündemini oluşturan olay iki yıl önce yaşandı.

Madrid yakınlarında çekilen yarışmaya katılan Carlota Prado, evde verilen bir partide içki aldıktan sonra yatağına geçti.

Diğer yarışmacı José María López Pérez ise daha sonra Prado’nun yanına uzandı.

20’li yaşlarında olan genç kadın bilinçsiz şekilde yatağındayken Perez’in cinsel saldırısına maruz kaldı.

KADIN GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE…

Program ekibi bu görüntüleri izledi ancak sadece yönetime haber vermekle yetindi, Perez’e herhangi bir müdahalede bulunulmadı.

Ancak genç kadınla yarışmada sevgili oldukları belirtilen Perez ‘uygunsuz davranış’ nedeniyle programdan atıldı.

Yarışmanın itiraf odası olarak bilinen bölümüne alınan Prado’ya bilinçsiz haldeyken uğradığı tecavüzün görüntüleri izletildi.

Euronews’ün haberine göre; gözyaşlarına boğulan genç kadın, gece uğradığı saldırının farkına vardı.

YARIŞMAYA BOYKOT ÇAĞRISI

İki yıl önce yaşanan olayın itiraf odası kısmını tekrar yayınlayan El Confidencial gazetesi tartışmanın fitilini çekti.

Kadının uğradığı tecavüzü izlerken gözyaşlarına boğulması İspanyol kamuoyunda büyük tepki çekti.

Sosyal medyada da yoğun şekilde tartışılan olay yargıya intikal etti.

Programın yapımcıları şimdi, çekimler esnasında yaşanan böyle bir cinsel saldırı durumunda niçin müdahale edilmediği sorusuyla karşı karşıya.

Cinsel saldırı zanlısı Perez’e yönelik soruşturma başlatıldı. İlk önce davacı olmayan Prado, daha sonra fikrini değiştirerek şikayetçi oldu. Perez suçlu bulunması halinde hapis cezasına çarptırılabilir.

Öte yandan tecavüze maruz kalan kadına tecavüz görüntülerinin hiçbir psikolojik destek sunulmadan izletilmesi de yapımcılara yönelik tepkiyi artırdı.