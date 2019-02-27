Birleşmiş Milletler’de şok protesto: Diplomatlar salonu terk etti

Tarihinin en büyük ekonomik ve siyasi krizini yaşayan Venezuela ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… İsviçre’de düzenlenen Cenevre Forumu sırasında, batılı diplomatlar Venezuela’yı protesto etti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde düzenlenen etkinlikte Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza etkinliğe katılıp konuşma yapmak için kürsüye çıktığında yaklaşık 10 diplomat toplantı salonunu terk etti. Diplomatlar bir açıklama yapmazken, Arreaza konuşmasına devam etti. Arreaza, ABD’nin Maduro’yu devirmek istediğini söylerken, “Trump ve Maduro buluşarak bir orta yol bulmalı ve farklılıkları masaya yatırmalı” dedi.