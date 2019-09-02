Birleşmiş Milletler Hindistan’a çağrıda bulundu

Yüksek Komiser Grandi, yaptığı açıklamada, Hindistan’ın yayınladığı Ulusal Vatandaş Sicili (NRC) ile Assam’da çok sayıda kişinin, devletsiz kalma riskiyle karşı karşıya olmalarından duydukları endişeyi ifade etti. Grandi, “Çok sayıda kişiyi vatandaşlıktan çıkarabilecek herhangi bir işlem, ‘devletsizliği’ ortadan kaldırmak için sarf edilen küresel çabalara muazzam bir darbe olur” değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan hükümetine Assam’da nihai vatandaşlık listesinin dışında bırakılanlar konusunda çağrıda bulunan Grandi, “Hindistan’a, bu süreçte kimsenin devletsiz kalmayacağını garanti etmesi çağrısında bulunuyorum, buna kanuni prosedürün en yüksek standartlarına uygun olarak bilgiye, adli yardıma ve adli kaynaklara yeterli erişim sağlanması da dahil” ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Hindistan hükümetine, Assam’daki NRC güncellemesi ya da ülkedeki diğer eyaletlerde gerçekleştirilebilecek benzeri işlemler sonucunda, herhangi bir bireyin devletsiz kalma riskini azaltan adımlar atma ve yetkililere, vatandaşlığı bu süreçle doğrulanmayan birini tutuklamaktan veya sınır dışı etmekten kaçınma çağrısı yaptı.

Assam Ulusal Vatandaş Sicili’nden (NRC) hafta sonu yapılan açıklamaya göre, listede nihai vatandaşlık listesinde, eyalette yaşayan 31,1 milyon kişi yer alırken 1,9 milyon kişi listeye alınmadı. Eyalet İçişleri Bakanlığı, listede yer almayan 1,9 milyona yakın kişinin 120 gün içinde Yabancılar Mahkemeleri’ne itiraz başvurusunda bulunabileceğini açıklamıştı. Listeye alınmaya kişiler, “devletsiz” olarak tanımlanacakları endişesi taşıyor.

Assam eyaletine özel olan listenin ilk hali 1951’de hazırlanmıştı. Bugün hazırlanan listede, 1951 listesinde ismi bulunanlar ve onların soyundan gelen kişiler ile 24 Mart 1971’deki seçim listelerinde ve merkezi hükümete ait herhangi bir belgede adı bulunanlar yer alıyor. İnsan hakları grupları, listeyi özellikle komşu ülke Bangladeş’ten gelen Müslüman azınlığın sınır dışı edilmesine yönelik bir girişim olarak yorumluyor.

Merkez ve eyalet hükümetleri, isimleri listede yer almayanların “yabancı” ilan edilmeyeceğini bildirse de mahkemelerdeki başvuruları sonuçsuz kalanların kurulmakta olan ıslahevlerine alınacağı haberleri kaygıya neden oluyor. İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) Assam’daki “nihai vatandaşlık listesi” uygulamasını destekliyor.