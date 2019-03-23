Birleşmiş Milletler’den İsrail’e 5 tokat

Son yılların en üst düzey katılımına sahne olan BM İnsan Hakları Konseyi’nin (İHK) 40. oturumuna İsrail aleyhine kabul edilen karar tasarıları damga vurdu. Kabul edilen tasarılarla İsrail’in hukuk tanımazlığı bir kez daha belgelenmiş oldu. İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde 25 Şubat – 22 Mart’ta düzenlenen İHK’nın 40. oturumunda dünyanın farklı bölgelerindeki insan hakları konuları masaya yatırıldı. Konseyin açılışında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, küresel insani krizlere ilişkin üye ülkeleri bilgilendirdi.

BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu’nun, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurması, İsrail’de tepkilere neden oldu. Komisyon ayrıca, suç işleyen İsrailli faillerin, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşınması çağrısında bulundu. BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee de Konsey’de yaptığı açıklamada, Myanmar ordusu mensuplarının Arakanlı Müslümanlara karşı işledikleri suçlardan dolayı UCM’de yargılanmak zorunda olduğunun altını çizdi.

SON GÜNDE 5 KARAR TASARISI KABUL EDİLDİ

Konsey’in son gününde ise İsrail aleyhine 5 karar tasarısı kabul edildi. Konsey, işgal altındaki Filistin topraklarında BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) varlığını güçlendiren ve İsrail’i kınayan karar tasarısını, 15 çekimser, 8 aleyhte, 23 lehte oyla kabul etti. Kabul edilen tasarıda, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki uluslararası insan hakları ihlallerinin kınandığı ve yayılan eşi görülmemiş düzeydeki tahribat, ölüm ve insani acılardan dehşete düşüldüğü vurgulandı.

Konsey, İsrail’in Golan Tepeleri işgaline karşı çıkan ve İsrail’e BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 497 sayılı kararı başta olmak üzere tüm BM kararlarına uyma çağrısında bulunan karar tasarısını da kabul etti. 47 üyeli konseyde yapılan oylamada, İsrail aleyhindeki karar tasarısı, 5 çekimser, 16 aleyhte ve 26 lehte oyla kabul edildi.