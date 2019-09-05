Bisiklet yarışı sırasında seyirciler fark etti: Polis bile şaşkına döndü

Hafta sonu İspanya’da gerçekleşen Vuelta a Espana isimli bisiklet yarışı milyon euroluk bir uyuşturucu baskınına sebep oldu… Kıyasıya devam eden mücadeleyi canlı yayınlayan televizyon kanalının helikopteri son düzlükte bölgedeki binaları da yakından çekti.

Fakat bu sırada bazı keskin gözlü seyirciler Igualada bölgesindeki apartmanlardan birinin çatısında bazı yeşil bitkiler gördü. Bunun uyuşturucu madde üretiminde kullanılan kenevir olduğunu fark eden bazı bisiklet sporu tutkunları polise haber verdi. Video görüntülerini tekrar izleyen polis önceki gün eve baskın yaptı. Çatının iki farklı bölümünde yaklaşık 15 kenevir bitkisi tespit eden polis evin bomboş olduğunu fark etti.

Apartmanda yaşayanlar durumu polise ihbar ettiklerini açıklarken, dairede oturanların apar topar binadan kaçtığı ve bütün eşyaları da imha ettiği duyuruldu.

