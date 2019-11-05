BM: Irak’taki gösterilerde 254 kişi öldü

BM tarafından yayımlanan “25 Ekim-4 Kasım Irak Gösterileri” raporunda, ülkenin başkenti Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerinde devam eden gösterilerin ikinci dalgasında, 97 eylemcinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Binlerce eylemcinin de gösteriler sırasında yaralandığına dikkat çekilen raporda, 25 Ekim itibarıyla tekrar başlayan gösterilerde, BM’nin protestoculara yönelik birçok hak ihlalini gözlemlediğine yer verildi.

Raporda, güvenlik güçlerince atılan gaz bombasının 16 göstericinin ölümüne neden olduğu kaydedildi.

Raporda açıklamalarına yer verilen BM Irak İnsan Hakları Ofisi Sorumlusu Danielle Bell, “Güvenlik güçlerinin silahsız göstericileri gaz bombasıyla hedef almasının herhangi bir gerekçesi olamaz.” ifadelerini kullandı.

BM tarafından 22 Ekim’de yayımlanan “1-9 Ekim Irak Gösterileri” raporunda ise 157 göstericinin hayatını kaybettiği, 5 bin 494 göstericinin yaralandığı bildirilmişti.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim’de tekrar başlamıştı. AA