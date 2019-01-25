BM Raportörü sonunda Kaşıkçı için Türkiye’ye geliyor

BM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Callamard Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmaya öncülük edecek.

Callamard, uluslararası soruşturmaya 28 Ocak-2 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret ederek başlayacak. BM Özel Raportörü, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini BM İnsan Hakları Konseyi'nin hazirandaki oturumuna rapor olarak sunacak.

Türkiye ve ABD’nin yaptığı soruşturmalarda Riyad yönetiminin doğrudan parmağı olan bu cinayet ile ilgili henüz somut bir adım atılmazken, Suudiler soruşturma başlatıldığını ve bazı kişilerin yargı karşısına çıkarıldığını duyurdu. Buna rağmen Trump’ın, “Suudiler en iyi müttefikimiz” dediği Riyad yönetimine herhangi bir yaptırımı bulunmuyor. Hatta cinayetin ardından ABD ile Suudi Arabistan arasında iş birliği de kuvvetlendi.

Hâl böyle olunca sosyal medya ve kamuoyunda şu soru akıllara geliyor: “Bu cinayet son dönemde birçok ülkenin son dönemde sırt çevirdiği Venezuela’da ya da başka bir ülkede olsaydı Birleşmiş Milletler, ‘hala cesedi bulunamayan’ gazetecinin soruşturması için 5 ay bekler miydi?”