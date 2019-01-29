BM: Venezuela’da en az 40 kişi yaşamını yitirdi, 850 kişi gözaltına alındı

Birleşmiş Milletler, son dönemde siyasi ve ekonomik belirsizlik yaşayan Venezuela ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözcüsü Rupert Colville tarafından yapılan açıklamada 21 Ocak’tan beri yaşanan olaylarda en az 40 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Colville, hükümet yanlısı güçlerin 26 kişiyi vurarak, 5 kişiyi de ev yağmalaması sırasında öldürdüğünü aktarırken, 11 kişinin de yağmalanma sırasında öldürüldüğü vurgulandı. Colville, 21 Ocak ile 26 Ocak arasında 850 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 77’sinin çocuk olduğunu dile getirirken, sadece 23 Ocak 2019’da 696 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Colville bu rakamın son 20 yıldaki en büyük rakam olduğunu da öne sürdü.