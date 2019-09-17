BM’den Arakanlı Müslümanlar için çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, yayımladıkları açıklamada, Bangladeş hükümetinin, Arakanlı Müslümanların kaldığı Cox’s Bazar’daki kamplarda yaşanan ölümlerle ilgili bağımsız, tarafsız ve etkin bir soruşturma yürütmesi gerektiğini bildirdi.

Geçen ay düzenlenen “Soykırım Anma Günü” protestosuna yaklaşık 200 bin Arakanlı Müslümanın katıldığı anımsatılan açıklamada, protestoyu düzenleyenlerden bazılarının sorgulandığı ve bu kişilere gözdağı verildiği belirtildi.

Açıklamada, ifade özgürlüğü, barışçıl toplantı ve gösteri hakkına getirilen kısıtlamalar nedeniyle endişe duyulduğu ifade edildi.

Bangladeş’teki Arakanlı mültecilerin Myanmar’a iade edilip yeniden yurtlarına yerleştirilmesine yönelik girişimlerin başarısız olmasının ardından Dakka yönetimi, ay başında mülteci kamplarında mobil telefon hizmetleri ve SIM kart satışlarını yasaklamıştı.