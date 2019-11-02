BM’den Assange uyarısı: Hayatı tehlike altında

Assange’ın durumu hakkında açıklamalarda bulunan Melzer, insanlık dışı olarak nitelendirdiği tutukluluk şartlarının İngiliz makamlarınca iyileştirilmemesi halinde, içinde bulunduğu durumun Assange’ın hayatına mal olabileceğini ifade etti.

47 yaşındaki Assange ‘kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmek’ suçundan, yaklaşık bir yıllık hapis cezasını çekmek üzere geçen nisan ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunuyor. Assange daha önce de, hakkındaki tecavüz suçlaması ile ilgili olarak İsveç’e sınır dışı edilmemek için yedi yıl boyunca Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde yaşamıştı.

Assange tutuklandığı günden bu yana ilk kez geçen hafta pazartesi günü, mahkemedeki duruşmada kamuoyunun önüne çıkmıştı. Assange mahkemede yaptığı açıklamada, Londra’da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli Belmarsh Cezaevi’ndeki şartlardan şikayetçi olmuş ve yazılarına ulaşamadığını ifade etmişti.