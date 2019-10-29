BM’den çarpıcı açıklama: IŞİD mahkumları kendi ülkelerinde yargılansın

Callamard, BM Genel Merkezi’nde, Irak ve Suriye’de YPG/PKK kontrolündeki Hol kampında tutulan yabancı IŞİD savaşçıları ve aileleriyle ilgili soruları yanıtladı.

IŞİD militanları ve ailelerinin, bulundukları ülkede mi yoksa kendi ülkelerinde mi yargılanacağı konusunda birçok tartışma olduğunu belirten Callamard, yargılama yetkisi noktasında da farklı görüşlerin dile getirildiğini kaydetti. Callamard, Irak ve Suriye’nin, terör örgütü IŞİD adına savaşan yabancıları kendi topraklarında suç işlediği için yargılama hakkı bulunduğuna dair güçlü argümanları olduğunu ancak bunun yabancı savaşçıların kendi ülkelerinde yargılanamayacağı anlamına da gelmediğini bildirdi.

‘GEÇİŞ HUKUKU YOK’

Irak ve Suriye’de adil yargılama için uygun şartların olmadığına dikkat çeken Callamard, Irak hapishanelerinde IŞİD militanlarına karşı sistematik işkence yapıldığını, Suriye’de de benzer bir durum olabileceğini söyledi.

Callamard, şöyle devam etti:

“Bölgede şu anda uluslararası ceza kapsamında işlenen suçları ele alan ve uluslararası standartları karşılayan bir geçiş hukuku yok. Bu yüzden şu aşamada tek seçenek yargılamaların başka bir yerde yapılması ve kendi ülkeleri en mantıklı yer. Geçici ya da ‘hibrit’ mahkemeler de düşünülebilir ancak bunu uygulamak oldukça uzun sürecektir. Bu durumda ne yapacağız? IŞİD savaşçılarının yargılanması için Fransa, Almanya ya da İngiltere’nin en iyi seçenek olduğunu söylemiyorum ama şu an için tek seçenek bu.” (AA)