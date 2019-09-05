BM’den Dorian açıklaması: 70 bin insan acil yardım bekliyor

Kasırganın vurduğu Bahamalar’ı ziyaret eden Lowcock, telekonferans üzerinden gazetecilere kasırganın neden olduğu büyük tahribata ilişkin açıklamalarda bulundu. Dorian Kasırgası’nın şu ana kadar Bahamalar’ı vuran en büyük kasırga olduğuna ve bölgenin daha önce bu seviyede bir doğal afetle karşı karşıya kalmadığına dikkati çeken Mark Lowcock, “70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyacı var” dedi.

ÖLÜ SAYISI 20’YE YÜKSELDİ

Öte yandan Bahamalar Sağlık Bakanı Duane Sands, yaptığı açıklamada kasırga nedeniyle 7 olarak açıklanan ölü sayısının 20’ye çıktığını ve sayının daha da artmasından endişe duyulduğunu söyledi. Atlas Okyanusu’nda Bahamalar’ı 5’inci kategoride vuran kasırga, can kaybına ve büyük hasara neden oldu. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) yayınladığı görüntüler, kasırganın Bahamalar’da neden olduğu tahribatın boyutunu ortaya koyuyor.

ABD’YE İLERLİYOR

Kasırganın vurduğu Bahamalar’ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis de Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60’ının zarar gördüğünü açıkladı.

Kategori 2 seviyesine gerileyen ve ABD’nin doğu yakasına doğru ilerleyen Dorian Kasırgası’nın Florida ve Georgia eyaletlerini vurması ve Güney ve Kuzey Carolina da etkili olması bekleniyor.