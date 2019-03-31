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BM’den flaş Filistin açıklaması: Zorunlu

ABD Başkanı Donald Trump'ın önce İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıması ve geçen hafta da Golan Tepeleri'ni İsrail'e ait olarak tanımasının ardından Birleşmiş Milletler'den bir açıklama geldi. BM Genel Sekreteri Guterres, "İki devletli çözüm zorunlu" dedi.

14:46 -
Haberler Dünya
BM’den flaş Filistin açıklaması: Zorunlu

İsrail-Filistin konusunda dünya ülkelerinin desteklediği iki uluslu çözüme ABD Başkanı Donald Trump müdahale etmeye çalışırken, Birleşmiş Milletler’den bugün bir açıklama geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bölgede yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Bugün Tunus’un başkentinde bir araya elen Arap Birliği zirvesinde konuşan Guterres, ABD’nin karşı çıktığı iki uluslu çözüm hakkında konuştu. Guterres, İsrail ve Filistin sorununun iki uluslu çözümü zorunlu” dedi.

Guterres ayrıca Suriye konusunda da Golan Tepeleri’nin durumunun belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

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