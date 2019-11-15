BM’den İdlib açıklaması: 2 günde 100’den fazla saldırı oldu

BM Güvenlik Konseyi’ni Suriye’deki son gelişmeler ve insani durum hakkında bilgilendiren Lowcock, İdlib’de son haftalarda artan hava saldırılarının son derece endişe verici olduğuna dikkati çekti.

İdlib’in özellikle güneyi ile batısındaki hava ve kara saldırılarında çok sayıda sivil kaybı ve yaralanmaların olduğunu belirten Lowcock, ”İdlib ve çevresine son iki günde 100’den fazla hava saldırısı düzenlendi” dedi.

AA’nın aktardığına göre Lowcock, 4 ve 6 Kasım’daki saldırılarda ise 4 sağlık merkezinin zarar gördüğüne işaret ederek, sivillerin sadece saldırılara değil bölgedeki terör örgütü Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) da baskısına maruz kaldığına dikkat çekti.

Suriye’nin kuzey doğusundaki gelişmeleri de değerlendirerek, Türkiye’nin ABD ve Rusya ile vardığı anlaşmaların ardından çatışmaların azaldığını anlatan Lowcock, ancak Resulayn ve Tel Abyad çevresinde çatışmaların sürdüğünü aktardı.

Çatışmaların ilk gününde yerlerinden edilen 200 bine yakın kişiden birçoğunun ise evlerine geri dönmeye başladığı bilgisini veren Lowcock, ”Türkiye, insani operasyonlara destek verdi, zarar gören su tesisi ve güç kaynaklarını tamir için teknisyenler gönderdi” ifadesini kullandı.