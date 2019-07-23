BM’den İdlib’de saldırıları durdurun çağrısı

Birleşmiş Milletler Suriye Krizi İçin İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, yaptığı yazılı açıklamada, Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun saldırılarının devam ettiğini belirtti.

Rejim ve destekçilerinin İdlib’in Marratinnuman ve Serakib ilçelerine dünkü saldırılarında onlarca sivilin öldüğü belirten Cutts, söz konusu saldırıların son dönemdeki en kanlı saldırı olduğunu kaydetti.

Cutts, “Saldırının çoğu kurbanları kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ölenler arasında ayrıca kurtarma ve sağlık çalışanları da vardı. Cesetler paramparça olmuştu. Kurtarma ekipleri yoğun çalışarak enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Saldırıların acilen son bulmasını isteyen Cutts, sivillerin ve altyapının hedef alınmasının herhangi bir açıklamasının olmadığını vurguladı.