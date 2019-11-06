BM’den Irak açıklaması: Garantör olmaya hazırız

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Halbusi, başkent Bağdat’taki ofisinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis ile bir araya geldi.

Halbusi ve Hennis, ülkedeki son siyasi gelişmeler ile göstericilerin meşru taleplerini ve siyasi sistemde yapılması gereken icraatları ele aldı.

Görüşmede, Irak’taki uluslararası kurumlar ve BM’nin huzurunda, ülkedeki tüm etnik unsurlar, siyasi partiler, cumhurbaşkanı, başbakan ve meclis başkanının katılımıyla “kapsamlı bir ulusal diyalog” girişimi başlatılması da değerlendirildi.

BM Irak Temsilcisi Hennis, kapsamlı diyaloğun hedefine ulaşması ve herkese eşit mesafeli bir tutum sergilenmesi için BM’nin “garantör” olmaya hazır olduğunu aktardı.

254 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim’de tekrar başlamıştı.

Birleşmş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim’den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin de yaralandığını duyurmuştu.