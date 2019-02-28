BM’den İsrail için şok rapor: Savaş suçu sayılabilir

BM Soruşturma Komisyonu, İsrail’in geçen yıl Gazze’deki Filistinlilere yönelik ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından düzenlenen panelde Gazze Şeridi'nde yaşananların araştırıldığı soruşturmanın detayları açıklandı. Açıklamada, İsrail güçlerinin geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi’nde 189 Filistinliyi katlettiğini ve bunun da savaş suçuna eş değer olduğu ifade edildi.

Raporda, 6 binden fazla sivilin İsrail askerleri tarafından sınırdaki protestolar sırasında gerçek mermiyle vurulduğu bildirildi. Yaralılar ve öldürülenler arasında “mutlak tehlike” teşkil etmeyen sivillerin olduğunu ifade eden raporun Birleşmiş Milletler Paneli’nde Gazze Şeridi’nde İsrail güçleri tarafından uygulanan katliamın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşınması gerektiği vurgulandı.