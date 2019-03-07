BM’den Prens Selman’a şok: İlk defa kınanacak

Bu açıklamayla Suudi Arabistan BM İnsan Hakları Konseyi’nin 2006’da kurulmasından bu yana ilk defa sert şekilde kınanacak. İzlanda’nın Cenevre görüşmeleri temsilcisi Harald Aspelund tarafından okunacak metinde Suudi yetkililere tutuklu aktivistleri serbest bırakma ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM öncülüğünde yürütülen soruşturmada işbirliği yapması çağrısı yapılıyor.

Bir AB ülkesi temsilcisi Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bu konuda birleşmek Avrupa için bir başarı” dedi.