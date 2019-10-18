BM’den terör örgütünün Türkiye yalanına tokat gibi yanıt!

Sosyal medyada terör örgütüne yakın hesaplar, sahte fotoğraflarla Barış Pınarı Harekâtı aleyhine ‘kimyasal silah, fosfor bombası’ gibi yasaklı mühimmat kullanıldığı yönünde manipülasyon yapmaya çalıştı.

Suriye iç savaşında Esad rejiminin kendi halkına karşı yaptığı kimyasal silahlı saldırıları konusunda raporlama yapan OHCHR’nin sözcüsü Shamdasani, terör örgütü YPG/PKK’nın kara propagandasına ilişkin konuştu.

Shamdasani, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullandığı iddialarına yönelik, “Bize (OHCHR) bu yönde ulaşan bir bilgi yok” dedi.

Türkiye ve ABD arasında Suriye’nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya da değinen Shamdasani, bölgedeki sorunun barış ve diyalog yoluyla çözülmesinden memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Tarık Jasareviç, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında WHO’nun da kimyasal silah konusunda bir bilgiye sahip olmadığını kaydetti.