BM’den Yunanistan’a mülteci uyarısı: Bir an önce harekete geçin

Grandi, Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria ve Kara Tepe kampları ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

2016’ya oranla Afganistan ve Suriye’den gelen göçmen sayısında artış olduğunu söyleyen Grandi, kamptaki yaşam koşullarının kötü olduğunu vurguladı.

AA’nın aktardığına göre Grandi, “Kamptaki şartların iyileştirilmesi için Yunan hükümetiyle görüşeceğim. Hükümetin bir an önce ve etkili bir şekilde harekete geçmesi lazım. En çok refakatsiz çocuklar için endişeliyim. Bu çocukların ana karaya taşınması için daha hızlı hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

AB’nin de Yunanistan için daha fazlasını yapması gerektiğini kaydeden Grandi, “AB’ye daha etkili bir çözüm bulunması gerektiği yönünde mesajı

ileteceğim” dedi.

Grandi, basına yaptığı açıklamaların ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le bir araya geldi.