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BMGK yarın Sudan için toplanacak!

ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke, Sudan'da ordunun yönetime el koymasının ardından konseyi toplantıya çağırdı.

20:07 -
Haberler Dünya
BMGK yarın Sudan için toplanacak!

İngiltere’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen, Sudan’da ordunun yönetime el koyması üzerine ABD, Fransa, İngiltere, Polonya, Almanya ve Belçika’nın konseyi toplantıya çağırdığını bildirdi.

BMGK, yarın Sudan’daki askeri darbe ve ülkedeki son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak.

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BM’DEN İTİDAL ÇAĞRISI!

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sudan’daki gelişmeleri yakından izlediğini ve tüm taraflara itidal çağrısı yaptığını söyledi.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, bugün devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.  AA

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