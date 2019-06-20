Son dakika haberi… BMGK’den silahlı çatışmalarda engelli kişilerin korunması için karar!

Polonya ve İngiltere’nin BM daimi temsilciliklerinin girişimiyle sunulan, silahlı çatışma ve insani yardım alanlarında engelli kişilerin korunmasına yönelik karar tasarısı, bu sabah BMGK’de yapılan oturumda oylandı. Tasarı, tüm BMGK üyelerinin onayını alarak kararlaştırıldı.

Söz konusu kararda taraflar, engelli sivillerin şiddetten ve istismardan etkilenmemesi için adım atmaya, ayrıca da engelli kişilerin insani yardımlar ile diğer desteklere ulaşabilmesini sağlamaya çağrılıyor.

Kararda, üye devletler de silahlı çatışma durumlarda engelli kişilere engellerine bakılarak ayrımcılık yapmamaları ya da bu kişileri marjinalleştirmemeleri konusunda uyarılıyor.

Söz konusu karar, BMGK tarihinde bu konuda alınmış ilk karar olma özelliği taşıyor. AA