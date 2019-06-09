BMGK’nın yeni geçici üyeleri belli oldu

BM Genel Kurulu'nda yapılan gizli oylama sonucunda, St. Vincent ve Grenadin Adaları, Estonya, Nijer, Tunus ve Vietnam, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçildi. Yaklaşık 110 bin kişini yaşadığı St. Vincent ve Grenadin Adaları, şimdiye kadar güvenlik konseyine seçilen en küçük ülke oldu.

Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyesi, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Kuveyt, Peru ve Polonya'dan görevi devralacak ve iki yıl görev yapacak. 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeleri, BM Genel Kurulu'nda 1963 yılında kabul edilen coğrafi rotasyon tasarısına göre kurulda yapılan gizli oylamayla seçiliyor. Her yıl yapılan seçimlerde seçilen beş geçici güvenlik konseyi üyesi ülke iki yıl görev yapıyor. Her yıl yapılan seçimlerde Asya ve Pasifik ülkeleri ile Doğu Avrupa'dan birer, Latin Amerika ülkelerinden iki, Batı Avrupa'dan birer ülke gizli oylamayla seçiliyor.

St. Vincent ve Grenadin Adaları Başbakanı Ralph Gonsalves, geçici üyeliğe seçilmelerini “Tarihi bir fırsat” olarak değerlendirdi. Başbakan Gonsalves, ülkesinin sürdürülebilir kalkınma ilkesine bağlı olduğunu belirterek “İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından çok endişe ediyoruz. Yükselen denizler yüzünden su altında kalma tehlikesinde olan bir ülkemiz var. Herkesle çok yakından çalışmak istiyoruz” dedi.