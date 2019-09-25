BM’ye Çin’le ilgili flaş rapor: Mahkumların organlarını canlıyken alıyorlar!

Avukat Hamid Sabi, BM İnsan Hakları Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Uygur Türkleri'ne ve diğer azınlıklara yapılan bu insanlık dışı uygulamayı durdurmanın Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin yasal yükümlülüğü olduğunu belirtti. Sabi, zorla organları alındığı için hayatını kaybeden azınlıkların sayısının çok fazla olduğunu ve bu uygulamanın bir soykırım olarak değerlendirilebileceğini savundu.

Haziran ayında sonuçlanan China Tribunal davası, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi başkanı Sir Geoffrey Nice QC tarafından yönetildi. Mahkeme, Çin'in azınlıkların organlarını zorla kullandığının kanıtları olduğuna ve bu olayın 20 yıldır devam ettiğine karar verdi.

CANLIYKEN ALINIYOR

Mahkemenin nihai kararında “mahkumlar hala canlıyken böbrekleri, kalpleri, karaciğerleri, akciğerleri, korneaları ve derileri alınıyor ve satılıyor” ifadeleri yer aldı. Mahkeme kararında, Uygur Türkleri’nin ‘organ bankası’ gibi kullanıldığının ve birçok tıbbi teste maruz bırakıldığı belirtildi.

Çin hükümeti bu suçlamaların ardından ısrarla etik olmayan yöntemlerle organ nakli yaptığını reddederken, 2015'te mahkumların organlarını almayı bıraktıklarını açıkladı. Çin, mahkeme kararının ardından Londra merkezli China Tribunal'ı ‘dedikodu’ yaymakla suçladı.

Organ nakli endüstrisinin Çin'e yılda bir milyar dolar kazandırdığı tahmin ediliyor.

China Tribunal'in kararının ardında İtalya, İspanya, İsrail ve Tayvan vatandaşlarının organ nakli için Çin’e seyahat etmesini yasaklamıştı.