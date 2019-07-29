Bölgede sıcak gelişme… İngiltere savaş gemisini gönderdi

Birleşik Krallık Kraliyet Donanması´ndan yapılan açıklamada HMS Duncan gemisinin, İngiliz bayraklı gemilerin Hürmüz Körfezi´nden güvenli geçişine eşlik etmek için bölgede olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, “Gezinme özgürlüğü, küresel ticaret sistemi ve dünya ekonomisi için çok önemlidir ve Hükümet bunu korumak için elinden geleni yapmayı taahhüt etmiştir. Kraliyet donanmasının HMS Duncan gemisi, İngiliz bandıralı gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişine eşlik etmek için Körfez’e vardı. HMS Duncan gemisi, bölgede, Ağustos sonu gibi görevi sona erecek olan HMS Montrose gemisine eşlik edecek” denildi.

Açıklamada İngiltere’nin HMS Kent adlı bir diğer savaş gemisinin, bu yıl sonunda Hürmüz Körfezi’nde görevi HMS Duncan’dan devralacağı da kaydedildi.

TAHRAN-LONDRA HATTINDA NE OLMUŞTU?

İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz’da Suriye’ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1’i alıkoymuştu. İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, 19 Temmuz’da İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos’a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz’da İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno İmpero’yu Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu. Gerilim devam ederken Tahran ve Londra karşılıklı olarak birbirlerini “korsanlıkla” suçlamaya devam ediyor.