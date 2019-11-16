Bolivya’nın devrik lideri Morales: Demokrasinin iyiliği için seçime girmeyebilirim

Bolivya’da seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla istifa eden Evo Morales, iltica ettiği Meksika’nın başkenti Meksiko’da Reuters’a konuştu.

Morales, yaptığı açıklamada, “Demokrasinin iyiliği için eğer seçimlerde yer almamı istemiyorlarsa, katılmamak benim için problem olmaz. Sadece neden bu kadar ‘Evo korkusu’ var bunu merak ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Eski Devlet Başkanı Morales’in, yardımcısının ve senato başkanının istifa etmesinin ardından Bolivya’da ülkeyi erken seçime götürmek üzere geçici devlet başkanlığı görevine Çokuluslu Yasama Meclisi’nin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Muhalif Jeanine Anez getirilmişti.

Bolivya’da 20 Ekim’de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde “hile” yapıldığını iddia etmiş ve taraflar, karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı sonuçların ardından günlerce seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar sandığa gidilmesini isteyen muhalifler, Morales’in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales’in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman’ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, süreci “darbe” olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika’nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından da ülkeye gitmişti.