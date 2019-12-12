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Boliyva eski Başkanı Morales Arjantin’e sığındı

Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, siyasi sığınmacı olarak Arjantin’e geldi. Bolivya eski Devlet Başkanı Morales, sabah saatlerinde başkent Buenos Aires’e indi.

20:50 -
Haberler Dünya
Boliyva eski Başkanı Morales Arjantin’e sığındı

Bolivya'da Kasım ayında muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, siyasi sığınmacı olarak Arjantin'e geldi. Morales, Arjantin'e gelmeden önce Meksika'da bulunuyordu.

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Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales bu sabah Ezeiza Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Kendisine ülkeye giriş yapabilmesi için siyasi sığınma hakkı verilecek. Evo, burada olduğu için çok minnettar. Burada kendisini Meksika'da olduğundan daha iyi hissettiğini söyledi” açıklamasını yaptı.  DHA

 

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