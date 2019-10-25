Bolton azil soruşturmasında ifade verebilir

Bolton eğer tanıklık yaparsa, Temsilciler Meclisi Demokratları'nın yürüttüğü azil soruşturmasında Trump yönetiminden dinlenen eski çalışanlar arasında en önemli isim olacak. Donald Trump, Ukrayna’ya yapılacak askeri ve mali yardıma karşılık olarak 2020 başkanlık seçimlerindeki olası rakibi eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğlu Hunter'ın ülkedeki ilişkileri hakkında soruşturma başlatılmasını talep etmekle suçlanıyor.

Amerikaninsesi’nde yer alan habere göre, tanıkları kapalı kapılar ardında dinleyen İstihbarat, Dış İlişkiler ve Gözetim komisyonlarının Demokrat bazı üyeleri John Bolton'ın dinlenmesi gerektiğini savunuyor.

CNN'e bilgi veren kaynaklara göre azil oturumlarında geçen hafta dinlenen Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa ve Rusya Direktörü Fiona Hill, ABD dış politikasının yasalara aykırı yürütüldüğünü ve John Bolton'ın da kendisini o dönemde endişelerini Ulusal Güvenlik Konseyi avukatına rapor etmesi için teşvik ettiğini söyledi.

Hill'in, ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland ve Beyaz Saray'ın Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney'in “haydut operasyon” yürüttüğünü ve Bolton'ın bu operasyonu uyuşturucu pazarlığına benzettiği yönünde ifade verdiği de iddia ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump 10 Eylül'de Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıklamıştı. Bolton ve Trump'ın Afganistan, İran ve Kuzey Kore dahil olmak üzere bazı dış politika başlıklarında görüş ayrılıkları yaşadıkları biliniyordu.