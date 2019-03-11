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Bolton: IŞİD tehdidi devam ediyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, IŞİD tehdidinin hala devam ettiğini ve örgütün Suriye, Irak ve diğer bölgelerde dağınık bir şekilde varlığını sürdürdüğünü savundu.

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Haberler Dünya
Bolton: IŞİD tehdidi devam ediyor

Amerikalı ABC kanalına konuk olan Bolton, IŞİD örgütüne ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump’ın IŞİD’in bölgesel üstünlüğünü kaybettiğini açıklamasının örgütün tamamen bittiği anlamına gelmediğine dikkati çeken Bolton, “Biliyoruz ki şu an IŞİD savaşçıları Suriye ve Irak’ta dağılmış halde varlığını sürdürüyor ve dünyanın diğer yerlerinde büyümeye çalışıyor. IŞİD, tehdit oluşturmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

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ABD’nin Suriye’de 400 asker tutma kararına da değinen ve bu kararın IŞİD’in tekrar güçlenmesini engellemek için alındığını belirten Bolton, “ABD Başkanının (Donald Trump) aldığı Irak’taki Amerikan varlığının devam etmesi ve Suriye’de küçük bir gözlem gücünün tutulması kararındaki sebeplerden biri de IŞİD’in kendini yenileme ihtimalidir. Bu durumda bir daha ortaya çıkarlarsa müdahale edebiliriz” dedi.

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Öte yandan, Bolton, IŞİD’in “yeniden dirilişini” bastırma çabalarına yardım etme konusunda İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla da görüştüğünü söyledi. AA

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