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Bolton’dan kritik Türkiye açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton geçtiğimiz günlerdeki Ankara ziyaretinin ardından ülkesinde bir radyo programında konuştu. Bolton, "ABD ile Türkiye arasında ordular arası iletişim haftaya devam edecek. İki taraf için de kabul edilebilir sonuçlar elde edilmesini umuyoruz. Türkiye ile birlikte Suriye'deki durumumuzun kötüleşmesini engellemek hayati önemde" dedi.

Sozcu.com.tr
android-time 16:47
Haberler Dünya
Bolton’dan kritik Türkiye açıklaması
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton geçtiğimiz günlerdeki Ankara ziyaretinin ardından ülkesinde bir radyo programında konuştu. Bolton, "ABD ile Türkiye arasında ordular arası iletişim haftaya devam edecek. İki taraf için de kabul edilebilir sonuçlar elde edilmesini umuyoruz. Türkiye ile birlikte Suriye'deki durumumuzun kötüleşmesini engellemek hayati önemde" dedi.

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Son güncelleme: android-time 16:4911.01.2019
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